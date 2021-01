Mădălin Ionescu, despre campania de vaccinare anti-COVID-19: „O aroganță și o nesimțire fără margini!” Vaccinul anti-COVID-19 continua sa starneasca o mulțime de polemici din partea scepticilor care nu cred in existența virususlui pandemic. Madalin Ionescu se numara printre cei care contesta tot ceea ce exista legat de noul coronavirus, iar recent și-a exprimat parerea personala cu privire la vaccinul impotriva SARS-CoV-2 . Vedeta de televiziune a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care susține ca vaccinul nu ar rezolva „problema COVID-19”. „Acesta este unul din cele mai puternice și mai importante texte pe care le-am postat pana acum. Am ințeles din spoturile difuzate la tv ca “vaccinul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Stiri pe aceeasi tema

