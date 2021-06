Stiri pe aceeasi tema

- Vreme capricioasa in Europa. In timp ce sud-estul Europei se confrunta cu vijelii și ploi torențiale, in centru și nord sunt temperaturi ridicate, iar oamenii au luat cu asalt locurile de recreere și plajele de la Marea Baltica.

- Madalin Bors, vicepresedintele PSD Teleorman, l-a acuzat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca minte cu nerusinare in timp ce pretul energiei electrice creste pe zi ce trece, iar romanii vor fi nevoiti sa suporte factura incompetentei autoritatilor.

- Creșteri la facturile pentru incalzire ar putea fi inregistrate și in iarna, daca legea pentru eliminarea subvenției la caldura va primi unda verde in Camera Deputaților. Doar 28% dintre romani și-au ales pana acum un furnizor de gaze naturale. Restul populației va trebui sa plateasca un preț universal,…

- Hidrogenul este un combustibil mult mai scump si mai periculos decat gazul natural si nu va putea fi utilizat pentru a incalzi toata tara, in schimb poate fi folosit pentru echilibrul sistemului energetic si in transporturi, se arata in studiul "Hidrogenul - un nou capitol al tranzitiei energetice",…

- Madalin Bors, vicepresedintele PSD Teleorman, acuza PNL ca a facut o promisiune electorala imposibil de onorat, atunci cand a anuntat ca romanii se vor putea racorda gratuit la reteaua de gaze naturale.

- Oamenii sperau ca, in condițiile in care au inghețat in apartamente, sa nu mai plateasca agentul termic, relateaza Realitatea PLUS.„Este un cartier care nu a avut caldura, deci ma aștept ca facturile sa nu fie mari. Daca nu s-a consumat, merg pe ideea ca nici facturile nu vor fi mari”, spune un bucureștean.Altul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare de vreme rea, valabila in toata țara. Aceasta va fi valabila pana vineri dimineața. Potrivit meteorologilor, se vor semnala ploi, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului, la munte, in 20 de județe, printre care și Vrancea. Avertizarea este valabila de marți, ora 23.00 pana miercuri, ora 18:00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD…