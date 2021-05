Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei de joi, 8 aprilie 2021, Partea I, Nr. 359, a aparut extrasul din raportul privind verificarea legalitații veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Horațiu Simion Gorea, candidat independent la funcția de primar al municipiului Targu Mureș…

- Ziua Internaționala a Pacalelilor este sarbatorita, an de an, pe 1 aprilie. Oamenii iși fac farse și glume in acesta zi inca din secolul al XVI-lea. In Parlamentul Romaniei, hazul de necaz sau autoironia nu prea se practica. Aleșii nu cred ca propriile promisiuni s-au transformat in pacaleli. Ale adversarilor…

- Deputatul buzoian Andi Cristea spune ca Spitalul de Pediatrie Buzau, proiect anunțat in campania electorala de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu, va ramane o simpla promisiune de campanie. Pentru a-și susține afirmațiile, Cristea afișeaza raspunsul oficial al ministrului Sanatații, care afirma ca…

- Parlamentul chinez urmeaza sa examineze un proiect de reforma electorala in Hong Kong, anunta joi presa de stat, si sa deschida astfel calea unei posibile marginalizari a candidatilor in favoarea democratiei din cadrul opozitiei in acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP.

- In campania electorala pentru alegerile locale 2020, UDMR-ul și PSD-ul s-au ințeles sa susțina un singur candidat la funcția de primar și anume pe viceprimarul de la acea vreme, domnul Gergely Ciaba din partea UDMR. Ințelegerea s-a facut intre conducerea UDMR și Ionel din Șimișna. Candidatul PSD i-a…

- Situatia minerilor de la Complexul Energetic Hunedoara se poate repeta oriunde in țara, spune Madalin Bors, vicepreședinte PSD Teleorman, acuzand ca CEH a fost taiat bucati si a fost salvata partea cea mai profitabila.

- Umilirea online se uita rapid de cei care o aplica. Nu același lucru se intampla insa și cu victimele care sunt supuse jignirilor și amenințarilor de pe internet. Și, deseori, urmele raman acolo pentru mult timp. Astfel de situații au loc chiar și in școli, „ca revolte ale elevilor”, așa cum s-a intamplat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 18.961 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. In intervalul 07.02.2021 (10:00) – 08.02.2021 (10:00) au fost raportate 80 de decese (44 barbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…