Stiri pe aceeasi tema

- Politic Danuț Cristescu, candidat PSD Senat: „Propaganda Guvernului PNL ca sunt suficiente paturi ATI, este spulberata de realitatea dura!” noiembrie 25, 2020 11:24 Sistemul sanitar este copleșit acum, pentru ca luni de zile, guvernul PNL a fost surd și orb, n-a facut nimic! A refuzat…

- Politic Florin Piper Savu, despre creșterea pensiilor in guvernarea liberala: „Dincolo de politica, vorbesc cifrele și nu lasa loc de manipulare” noiembrie 24, 2020 12:54 De la lansarea programului de guvernare, tot ascult cum PNL a marit substanțial pensiile și cum le va mari in continuare……

- De loc din comuna Stanișești (jud. Bacau), Ana Catauța – director de relații externe in cadrul Bancii Mondiale – a revenit acasa pentru a pune umarul la proiectele județului natal. Cu o experiența indelungata in instituțiile internaționale și la nivelul Senatului Romaniei, ca fosta directoare de cabinet…

- Ca dascal, am purtat mereu in suflet credința ca fara educație ne vom pierde ca neam, ca țara, nu vom mai fi oamenii de care comunitatea are nevoie. Cred in rolul fundamental al dascalului in societate și am fost mereu alaturi de profesori, cu vorba și cu fapta, pentru a menține echilibrul in sistemul…

- Costel Barbu, secretarul general adjunct al PNL si primul pe lista de candidati ai PNL la Camera Deputatilor in Teleorman, a indemnat Alianta USR-PLUS sa lase „dramoletele” si sa nu se mai comporte ca si cum totul graviteaza in jurul lor. „Ca sa poti sa ceri, sa pretinzi, trebuie mai intai sa oferi,…

- Deputații PSD Adrian Solomon și Irinel Stativa ocupa locurile 2 și 3 pe lista PSD Vaslui pentru un nou mandat de parlamentar. În schimb, fostul premier Viorica Dancila, care acuza ca Liviu Dragnea trage sforile din închisoare pentru ca ea sa nu fie candidat la parlamentare, nu se regasește…

- Politic Ședința CEx PSD este in plina desfașurare/ Se voteaza listele de candidați pentru parlamentare 14/10/2020 17:52 Ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Teleorman este in plina desfașurare, la Zimnicea. Social-democrații care fac parte din forul de conducere al partidului s-au reunit,…

- Comunicat de presa / Madalin Borș, vicepreședinte PSD Teleorman: Din ciclul “Ce minciuni mai spun azi guvernanții noștri” in Politic / on 03/09/2020 at 10:59 / Urmarind ultimele declarații ale ministrului Economiei, aflam cu oarecare bucurie ca turismul din țara noastra “bubuie”! Ba chiar mai mult,…