Stiri pe aceeasi tema

- Foametea face ravagii in Madagascar, fortandu-i pe multi dintre locuitori sa manance lacuste, frunze de cactus si chiar noroi, a alertat vineri un inalt reprezentant al ONU, potrivit caruia acest stat insular african a devenit prima tara din lume care se confrunta cu o foamete provocata de schimbarile…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reluat vineri avertismentul ca sunt așteptate noi variante de coronavirus, daca nu exista prevenire prin menținerea unor masuri sociale și vaccinare anti-Covid. Deja responsabila pentru o noua creștere a cazurilor de Covid in…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a atras atentia, joi, in cadrul dezbaterii asupra initiativei legislative privind sustinerea tinerelor familii, asupra faptului ca „pentru prima oara numarul de copii nascuti in strainatate a depasit numarul de copii nascuti in Romania si ca in anul 2019-2020 a fost cel…

- Inșelatoriile cu criptomonede s-au dovedit a fi scheme eficiente de inginerie sociala care pacalesc victimele cu milioane de dolari in fiecare an, comunica Bitdefender. Atacatorii informatici au conceput in lunile mai și iunie noi campanii de spam menite sa inșele oamenii mizand pe iluzia imbogațirii…

- O noua dezbatere a avut loc astazi in Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei Deputaților, unde tema principala a fost „Provocarile de mediu cauzate de schimbarile climatice”. Membru in aceasta comisie, deputatul Glad Varga a tras un nou semnal de alarma referitor la schimbarile climatice…

- Fostul presedintele Traian Basescu a analizat, duminica, in direct la Romania TV, masurile aplicate de guvernanti pentru a limita epidemia de COVID-19 din Romania, precum si controversele privind vaccinarea si numarul de persoane vaccinate. Traian Basescu a declarat in emisiunea „Romania de…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a declarat joi, la B1 TV, ca politicienii romani nu trebuie cu niciun chip sa recurga la mesaje antisemite, xenofobe, radicale sau antieuropene. Diaconescu a afirmat ca poporul roman nu dorește sa auda așa ceva și ca astfel de discursuri nu ar face decat sa…

- Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, anunța ca valul trei al pandemiei de COVID-19 a copleșit țara, situația fiind mult mai delicata fața de anul trecut, in perioada septembrie – decembrie. Specialistul sustine ca acum exista luminița de la capatul…