Madagascar - 21 de morţi şi 20 de dispăruţi în urma ploilor torenţiale Ploile abundente care au lovit nord-vestul Madagascarului incepand de duminica au lasat in urma lor 21 de morti, 20 de disparuti si 90.000 de sinistrati, a indicat Biroul National de Gestionare a Riscurilor si Dezastrelor (BNGRC), citat de AFP. Doua localitati, Mitsinjo si Maevatanana, au fost puternic afectate de intemperii. In localitatea Mitsinjo, din regiunea Boeny, apele iesite din matca ale raului Lopy au luat 24 de persoane, dintre care patru au fost descoperite moarte, iar 18 raman date disparute. Alte patru persoane si-au pierdut viata in aceeasi regiune, in comuna Tsaramandroso. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

