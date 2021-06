Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Macy Gray a propus presedintelui Joe Biden si vicepresedintelui Kamala Harris, intr-o scrisoare deschisa, ca steagul american sa fie actualizat pentru a reprezenta diversitatea populatiei Statelor Unite.

- Statele Unite ale Americii au decis ridicarea sanctiunilor impuse companiei care construieste controversatul gazoduct Nord Stream 2 si directorului acesteia, a confirmat miercuri Germania, transmite dpa. Berlinul si Washingtonul dispun astfel de un ragaz de trei luni pentru a reglementa disputa legata…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, si-a exprimat miercuri speranta unei imbunatatiri a relatiilor cu Turcia, in pofida recunoasterii americane a genocidului armean, evocand, totusi, din nou posibilitatea sanctiunilor daca Ankara persista sa utilizeze un sistem rusesc de aparare aeriana, noteaza…

- Afganistan, unde talibanii au eradicat culturile de mac in 2001, a redevenit principala sursa de heroina mondiala de-a lungul celor 20 de ani de intervenție americana. Joe Biden a decis sa incheie misiunea militarilor SUA in Afganistan, in 11 septembrie, incheind episodul celui mai lung razboi din istoria…

- Joe Biden, care incearca sa relanseze lupta impotriva modificarilor climatice, abandonata de catre predecesorul sau Donald Trump, si-a stabilit deja obiectivul – mai larg – de a trece Statele Unite la o economie mai putin poluanta cu carbon pana in 2050. Obiectivele reduceri poluarii – sector cu sector,…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a salutat decizia presedintelui Joe Biden de a ridica sanctiunile impuse procurorului sau de Donald Trump, afirmand ca astfel se deschide o noua etapa in relatia cu Washingtonul, informeaza simbata AFP. "In calitate de presedinte al Adunarii statelor…