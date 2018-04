Stiri pe aceeasi tema

- Daca Parlamentul va da unda verde unui proiect privind energia electrica, aceasta se va scumpi in cursul acestui an. Motivul: creșterea graduala a contribuției pentru regenerabile din partea consumatorilor. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE ) intenționeaza sa introduca…

- De altfel, cea mai mare amenda data anul trecut de Consiliul Concurentei, de circa 15,8 milioane de euro, a fost aplicata cartelului de pe piata contoarelor de masurare a energiei electrice. Tot in acest caz, a fost sanctionata pentru prima data o companie organizatoare de licitatii publice, Electrica…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) propune inlocuirea schemei de sprijin pentru energia regenerabila prin certificate verzi cu un nou sistem de tarife fixe, a declarat, miercuri, vicepresedintele autoritații, Zoltan Nagy-Bege, citat de Agerpres. Aceasta propunere a fost cuprinsa…

- Romania, al patrulea stat european in functie de productia de gaze, unic in regiune prin gradul redus al dependentei de gazul rusesc, a inteles sa-si foloseasca avantajul resurselor interne pentru scumpirea facturilor platite de populatie si industrie. De la 1 aprilie, jumatate din consumatorii…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputatul Raluca Turcan, sustine ca scumpirea gazelor naturale incepand cu 1 aprilie este cauzata de faptul ca PSD si ALDE au politizat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Gazele se scumpesc, din nou,…

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- ♦ Anul 2017 ar putea deveni cel mai bun din ultima decada in ceea ce priveste procentul de crestere a consumului de energie ♦ Daca pana acum industria era cea care misca piata, anul trecut a fost vizibila si o crestere pronuntata a cererii de electricitate din zona populatiei ♦ Pentru…