Macrou cu legume la cuptor Am dat sare pestelui, ca intre timp cat tai legumele, sa isi ia gustul de la ea. Taiem legumele, cubulete, feliute. In vasul de yena am pus un pic de ulei dupa care am asezat legumele taiate, le condimentez bine dupa care asez pestele, in cavitatea caruia am introdus jumatati de feliute de lamaie. Punem restul de ulei deasupra pestelui pentru a nu se usa, punem si apa in vasul nostru, atata cat sa acopere legumele si la cuptor merge acest vas plin, cam 45 min, pana cand legumele se fierb, iar pestele este gata rumenit.

