- Alianta Noul Front Popular (NFP, stinga) s-a clasat pe primul loc in turul doi al alegerilor legislative anticipate de duminica, urmata de macronisti si Partidul Rassemblement national (RN, extrema dreapta), a carei ascesniune este larg indiguita, potrivit primelor estimari, care nu degaja nicio majoritate…

- Presedintele american Joe Biden a declarat duminica, la Paris, raspunzand la intrebari din partea presei, ca a ajuns la un acord cu presedintele francez Emmanuel Macron cu privire la utilizarea profiturilor din activele rusesti inghetate pentru a ajuta Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta, candidat independent pentru al doilea mandat in Parlamentul European, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca „nu ar fi rau” daca s-ar introduce dreptul la avort in Constitutie, ca in Franta, dar prefera „sa-l introducem la nivel european”. El a fost intrebat…

- Autoritatile din domeniul medical si cele politice au incercat sa ascunda adevarul in legatura cu uriasul scandal al sangelui contaminat ce a dus la moartea a 3.000 de persoane in Marea Britanie intre anii 1970 si 1990, conform concluziei unei anchete publice ce s-a desfasurat timp de 7 ani si a fost…

- Pentru comandantul ucrainean de arme Oleksandr Kozacenko, mult-asteptata munitie americana nu poate veni suficient de repede, in timp ce el si tovarasii sai se lupta pentru a opri atacurile rusesti necrutatoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Obuzierul M777 al unitatii sale, furnizat de SUA,…

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat joi, in ședința Executivului, ca unii comercianți au scazut gramajul produselor, dar au lasat prețurile la fel de mari, ceea ce reprezinta o forma de „inșelaciune” la adresa consumatorilor, scrie News.ro. Ciolacu vrea sa lupte cu „shrinkflation”Aceasta practica, a scaderii…

- Serghei Lavrov, 74 de ani, șeful diplomației ruse, a declarat ca SUA și NATO par a fi „obsedate de ideea unei infrangeri strategice a Rusiei”, iar acest lucru crește amenințarea nucleara, relateaza agenția Reuters.Intr-o declarație oficiala, Lavrov și-a exprimat „ingrijorarea deosebita” ca Ucraina este…

- Retailerii francezi vor trebui sa informeze cumparatorii atunci cand dimensiunea produselor a fost micsorata fara o reducere corespunzatoare a preturilor, in efortul de a combate asa-numita „shrinkflatie”, potrivit Ministerului de Finante, transmite Reuters, citata de News.ro.Shrinkflatia a devenit…