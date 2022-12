Stiri pe aceeasi tema

- Filiale ale partidului fondat de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si ale firmei de consultanta McKinsey au fost perchezitionate in cadrul investigatiilor care vizeaza presupuse ilegalitati comise de echipele de campanie in alegerile prezidentiale desfasurate in 2017 si 2022, scrie Mediafax.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda „tot sprijinul” sau propunerii ucrainene de plan de pace, potrivit celor…

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- Le Maire il va insoti pe presedintele francez Emmanuel Macron intr-o vizita de stat in Statele Unite, in aceasta saptamana. Europenii sustin ca pachetul masiv de subventii pentru protejarea producatorilor americani, din Legea americana de reducere a inflatiei, ar putea da o lovitura letala industriilor…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) Republicii Moldova din partea Berlinului pentru a ajuta la consolidarea acestei tari impotriva numeroaselor efecte ale razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA și Agerpres…

- Intalnire dificila, astazi, la Paris, intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz. Divergentele dintre cei doi lideri asupra gestionarii crizei energetice in Europa, dar si in chestiuni de securitate au devenit notorii in ultimele saptamani, asa ca relatia franco-germana,…

- Franța nu va folosi arme nucleare impotriva Rusiei daca Putin decide sa lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu la televiziunea franceza, potrivit Bloomberg . „Doctrina noastra se bazeaza pe interesele fundamentale ale națiunii. Ele sunt definite clar și…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca decizia presedintelui francez Emmanuel Macron de a consolida prezenta militara a acestui stat in Romania reprezinta "un gest important pentru Flancul Estic al NATO, semn al solidaritatii Aliate". "Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron de a…