Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se afla in Rusia pentru a actiona impreuna cu Vladimir Putin in vederea implementarii unor "initiative comune" in dosarul nuclear iranian, ale Siriei si Ucrainei, in pofida unei atmosfere de confruntare ce continua sa se degradeze intre Moscova si Occident, relateaza…

- ”Nu vrem ca retragerea SUA din acordul nuclear sa devina un pretext pentru intensificarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Potrivit estimarilor noastre, pericolul amplificarii tensiunilor militare in regiune este in crestere dupa retragerea SUA din acord”, a declarat Riabkov.Oficialul…

- America așteapta in continuare de la Rusia raspuns la propunerea comuna a Statelor Unite, Germaniei și Franței privind mandatul misiunii ONU de menținere a pacii in estul Ucrainei, a declarat Kurt Volker, reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, intr-un interviu pentru…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Rusia acuza Statele Unite, Franta si Marea Britanie ca pregatesc o actiune MILITARA "periculoasa" cu intentia inlaturarii lui Bashar al-Assad "Continuam sa observam pregatiri militare periculoase pentru un act ilegal de forta asupra unui stat suveran, in ceea ce ar constitui o incalcare a…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…