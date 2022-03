Președintele Franței, Emmanuel Macron, a asigurat Ucraina de sprijinul țarilor G7 in lupta contra Rusiei. „Continuam sa furnizam Ucrainei arme defensive și letale”, a declarat Macon dupa Summitul NATO și G7 de la Bruxelles, potrivit AFP. Macron susține ca sancțiunile luate impotriva Moscovei au cu adevarat impact. „Rusia are probleme de plata. Sancțiunile au impact și suntem pregatiți sa facem mai mult in acest sens”, a declarat Macron. Tot cu aceasta ocazie, președintele francez a atras atenția și asupra posibilitații izbucnirii unei crize alimentare globale in urma conflictului. Joi, a avut…