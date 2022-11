Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți ca autoritațile de la Moscova vor discuta problema livarii de nave de razboi și elicoptere rusești catre Guineea-Bissau, relateaza Kommersant . Interesul republicii din Vestul Africii pentru achiziționarea unor fregate rusești pentru forțele sale navale…

- ”Presedintele a spus efectiv ca va reevalua relatiile pe care le avem cu Arabia Saudita, pentru ca aceasta a luat partea Rusiei impotriva intereselor poporului american”, a declarat Sullivan la CNN, intrebat despre degradarea relatiilor dintre Washington si Riad, dupa scaderea cotelor de productie ale…

- ”Beneficiarii sunt clari (…). pentru ca (acest incident) consolideaza importanta geopolitica a restului sistemelor de gaze naturale – cel care trece prin Polonia (…) si din Ucraina, pe care Rusia l-a construit pe cheltuiala sa”, a acuzat Vladimir Putin la un forum al energiei, la Moscova. ”Insa si Statele…

- Cand liderul rus este in cele din urma destituit, ar putea fi extrema-dreapta, nu liberalii, cei care il vor inlocui, este analiza jurnaliștilor britanici. Nu a fost o saptamana buna sa fii naționalist rus. Mai intai a fost prabușirea armatei in jurul Harkivului in fața unei ofensive ucrainene. Apoi…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, intr-un interviu acordat CNN, ca Putin a avut impresia ca nu a fost respectat de Occident așa cum s-ar fi cuvenit, iar invazia Rusiei in Ucraina este „un efect post-COVID”, pentru ca liderul de la Kremlin a stat mult timp in izolare. Președintele Franței,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron indeamna miercuri comunitatea internationala, in marja Adunarii Generale a ONU, la New York, ”sa exercite presiuni la maximum” asupra presedintelui rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa foloseasca impotriva Occidentului ”toate mijloacele” din arsenalul…

- Rusia apreciaza poziția Chinei cu privire la conflictul din Ucraina și o considera echilibrata. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu președintele Chinei, Xi Jinping, in marja Summitului organizației de cooperare de la Shanghai (SCO) din Samarkand, relateaza…

- Liderul Chinei, Xi Jinping, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, vor discuta despre razboiul din Ucraina și alte "subiecte internaționale și regionale" la intalnirea de la sfarșitul acestei saptamani, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…