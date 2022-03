Macron: Trebuie să ne apărăm suveranitatea alimentară şi proteinică! Europa si Africa „vor fi foarte profund destabilizate in plan alimentar” in urmatoarele 12-18 luni din cauza razboiului din Ucraina, care este un important producator de cereale, a avertizat presedintele francez Emmanuel Macron, la finalul summitului european de la Versailles. „Trebuie sa ne reevaluam strategiile de productie pentru a ne apara suveranitatea alimentara si proteinica, in Europa, dar si sa reevaluam o strategie cu privire la Africa, fara de care mai multe tari africane vor fi afectate intr-o perioada de 12 pana la 18 luni”, a explicat Macron. „Europa si Africa vor fi foarte profund… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Razboiul din Ucraina "va dura" si "trebuie sa ne pregatim pentru aceasta", a avertizat simbata presedintele francez Emmanuel Macron, anuntind ca guvernul francez va pregati "un plan de rezilienta" pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP. "Razboiul a revenit in Europa…