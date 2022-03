La conferința de presa de la summitul NATO de joi, Emmanuel Macron, președintele Franței, a afirmat ca, in contextul razboiului din Ucraina, declanșat de Rusia, omenirea va intra, in urmatorul an, cel mult intr-un an și jumatate, intr-o criza alimentara fara precedent. Și asta pentru ca multe țari din Africa și din Orientul Apropiat și Mijlociu depind, in ce privește aprovizionarea cu cereale, in special grau, chiar de cele doua protagoniste ale razboiului, Ucraina și Rusia. Aceasta din urma e, in viziunea lui Macron, singura vinovata și responsabila de foametea care va veni. „Intram intr-o criza…