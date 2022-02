Presedintele francez, Emmanuel Macron, a spus despre omologul sau rus, Vladimir Putin, ca „s-a schimbat” de la ultima intalnire fata in fata a celor doi sefi de stat, care a avut loc in decembrie 2019, susțin surse de la Palatul Elysee, citate de CNN. Macron le-a dezvaluit reporterilor care l-au insoțit in avionul de intoarcere […] The post Macron susține ca Putin „s-a schimbat”. Cum il descrie președintele Franței pe liderul de la Kremlin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .