Presedintele francez, Emmanuel Macron, considera ca exista "indicii foarte clare" ale comiterii unor crime de razboi in Ucraina, pe care le condamna luni, la postul France Inter. "Armata rusa se afla la Bucha", acuza el. Franta si-a exprimat "disponibilitatea pe langa autoritatile ucrainene de a le asista in anchetele pe care sunt pe cale sa […]