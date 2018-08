Stiri pe aceeasi tema

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.„In mod evident, suntem…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…

- Presedintele Finlandei, Sauli Niinisto, este asteptat intr-o vizita de lucru in Rusia in a doua decada a lunii august, informeaza Reuters, citand agentia rusa oficiala de presa RIA Novosti. Potrivit RIA Novosti, presedintele Vladimir Putin are programata o intalnire cu omologul sau finlandez in data…

- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva intre…

- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Iranul si-a aratat sustinerea fata de o potentiala operatiune turca impotriva militantilor kurzi in nordul Irakului, conform lui Nurettin Canikli, ministrul Apararii din Turcia, scrie Reuters, citat de News.ro.