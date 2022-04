Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Zelensky a declarat, vineri, intr-un interviu exclusiv cu Jake Tapper de la CNN, ca țara sa nu are nicio garanție ca Rusia nu va incerca din nou sa puna mana pe Kiev, daca va reuși sa captureze Donbasul.„De aceea este foarte important pentru noi sa nu le permitem, sa ne ținem pe poziție, pentru ca aceasta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca iși dorește ca exporturile de carbune și petrol catre Uniunea Europeana, din Rusia, sa fie complet blocate „in aceasta saptamana”, dupa descoperirea a ceea ce acesta a descris drept „crime de razboi”, in orașul ucrainean Bucha, noteaza CNN. , noteaza…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Joe Biden le-a spus liderilor europeni, in discuția de vineri seara, la telefon, la care a participat inclusiv președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea loc in cateva zile, transmite The Guardian…

- Rusia și Belarus vor incepe joi 10 zile de exerciții militare comune, iar tensiunea din Ucraina tinde sa creasca, acestea avand loc in apropierea graniței Ucrainei. Rusia a mutat pana la 30.000 de soldați, doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 și numeroase avioane de lupta in Belarus pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat, din nou, la telefon duminica seara cu omologul sau american Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intilni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP și Agerpres. Aceasta convorbire…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi seara despre Ucraina si in special despre „garantiile de securitate” cerute de Moscova. Liderul francez a vorbit ulterior și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.