Macron spune ca are indoieli privind modul in care China a gestionat pandemia de coronavirus

- „Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este mult mai puternic”, a subliniat presedintele francez in legatura cu modul in care China a gestionat situatia. „Nu stim. Si, evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim”, a adaugat el. Rezervele exprimate de seful statul francez se alatura…

- Statele nu fac suficient pentru a identifica si testa fiecare caz potential de COVID-19 si au tendinta de a se axa pe masurile de distantare sociala pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a criticat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost luat la intrebari miercuri in legatura cu salariul sau de o locuitoare din Sankt Petersburg, orasul sau natal, intr-un moment in care Rusia incearca sa-si revigoreze economia anemica, relateaza AFP. O femeie care afirma ca sufera de un handicap si are…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China. "Destul…

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP. "Supravietuirea societatilor deschise…