Presedintele Frantei, Emanuel Macron, se teme, in contextul conversatiei pe care a avut-o joi dimineata cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca situatia se va deteriora in Ucraina si ca armata rusa va incerca sa ocupe intreaga tara, anunta Palatul Elysee. „Pe baza a ceea ce i-a transmis presedintele Putin, anticiparea presedintelui Macron este ca situatia se va agrava in Ucraina”, a transmis Presedintia Frantei, conform cotidianului Le Monde. Palatul Elysee a confirmat anuntul Kremlinului privind „determinarea presedintelui Vladimir Putin de a continua ofensiva”, in scopul „preluarii controlului…