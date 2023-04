Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile cuprind tot mai mult din orașul Bahmut, din regiunea Donețk, in timp ce atacul rusesc asupra acestuia se intensifica. Videoclipul surprins luni (27 februarie) arata pagubele cauzate cladirilor de loviturile din orașul Bahmut din prima linie, in regiunea Donețk din Ucraina. Locuitorii din zona…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti o situatie "extrem de dificila" in est, in fata trupelor ruse, care au castigat teren in ultimele saptamani, in special langa Bahmut, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Sefa guvernului italian Giorgia Meloni a apreciat joi drept "inoportuna" invitatia adresata de presedintele francez Emmanuel Macron omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski de a veni miercuri la Paris, potrivit Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina „spre victorie” si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat intr-un interviu acordat jurnalului francez Le Figaro ca, daca rusii cuceresc Bahmut, un oras din est, scena de peste sase luni a unor lupte sangeroase, ar avea un „avantaj” si ar dori sa „mearga mai departe”.„Din punct de vedere strategic, Bahmut…

- UPDATE 7:50 - O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit, duminica, un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters.„Trei persoane au fost ranite usor. Din pacate,…

- Volodimir Zelenski și-a exprimat in mesajul sau zilnic nemulțumirea fața de absența unei decizii occidentale cu privire la trimiterea mai multor tancuri Leopard 2, care sa ajute țara sa se apere de atacurile agresive ale Rusiei. Președintele ucrainean a dezvaluit ca nevoia țarii sale depașește numarul…