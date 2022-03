Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina, subliniaza intr-un comunicat presedintia franceza, inaintea unui summit UE la Versailles. Macron, Solz […] The post Macron si Scholz i-au cerut lui Putin un armistitiu ”imediat” in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .