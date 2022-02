Macron și Putin, de acord să încerce să ajungă la o încetare a focului Macron și Putin sunt de acord sa incerce sa ajunga la o incetare a focului in estul Ucrainei (AFP). Cu toate acestea, Putin cere ca NATO și Washington „sa ia in serios” cererile de securitate ale Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin și președintele francez Emmanuel Macron au discutat duminica intr-un apel telefonic despre necesitatea intensificarii cautarii de soluții diplomatice la escaladarea crizei din estul Ucrainei, a anunțat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza Reuters. 16.30: Blinken spune ca toate semnele sugereaza ca Rusia este pe punctul de a invada Ucraina, relateaza Reuters. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Polonia, care detine in prezent presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a anuntat duminica ca va convoca o sesiune extraordinara a Consiliului Permanent al grupului privind Ucraina.

- Prima jumatate a zilei de duminica a venit cu „recomandarea puternica” a Ministrului Afacerilor Externe catre cetațenii romani de a evita orice deplasare in Ucraina și de a parasi „cat mai curand” teritoriul țarii vecine. De asemenea, tot duminica, Belarus a anuntat duminica ca exercitiile militare…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat, vineri, ca este interesat de o noua intalnire cu secretarul de Stat american, Antony Blinken, pentru continuarea negocierilor Rusia-SUA pe tema garantiilor de securitate. „Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si cu mine au convenit ca el va…

- Rusia s-a distantat marti de un nou mecanism de dialog pe care presedintia poloneza a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) l-a promovat intr-o incercare de a diminua tensiunile intre Rusia si Ucraina si, intr-o forma mai ampla, intre Rusia si Occident, relateaza agentia EFE.…

- Rusia nu trebuie sa influenteze decizia admiterii Ucrainei in NATO, afirma ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, cerand, in contextul negocierilor dintre NATO si Moscova, reducerea presiunilor militare ruse. „Sesiunea Comisiei NATO-Ucraina, la Bruxelles, si negocierile de la Geneva, intre delegatiile…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov pe marginea conferintei anuale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru a-l avertiza direct cu privire la „consecintele grave” pe care le-ar putea suporta Rusia in cazul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, joi si vineri, la cea de-a 28-a sesiune a Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) care are loc la Stockholm, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, reuniunea are loc…