- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au cerut clarificari despre cazul liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, anunța MEDIAFAX."Suntem extrem de preocupati de situatia disidentului Navalnii. Franta este…

- "Lukasenko nu a incercat sa vorbeasca cu niciunul dintre noi", a afirmat Angela Merkel in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in sud-estul Frantei. "Este clar ca noi ii spunem lui Putin ca ne dorim dialogul" cu presedintele Belarus, a adaugat…

- Franta si Germania impartasesc "acelasi obiectiv" al "suveranitatii europene" si al "stabilitatii" in Mediterana de Est, unde au aparut tensiuni intre Grecia si Turcia, a afirmat joi presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "complementaritatea" abordarilor lor, relateaza AFP. "Obiectivul nostru…

- Cancelarul german Angela Merkel planuiește sa îl viziteze pe președintele francez, Emmanuel Macron, la rezidența sa de vara din Marea Mediterana în jurul datei de 20 august, a spus luni un diplomat european pentru Reuters.Întâlnirea dintre Macron și Merkel este de revigorare…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat joi, intr-un interviu acordat presei regionale, ca intentioneaza sa traseze un "nou drum" cu "o echipa noua", confirmand implicit o remaniere ministeriala asteptata in urmatoarele zile, scrie AFP. "Va trebui sa fac alegeri pentru a conduce pe noul drum.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbata ca va amâna un summit al Grupului Celor Sapte (G7), pe care spera sa îl organizeze luna viitoare, pâna în septembrie sau mai târziu si doreste sa extinda lista de invitati pentru a include Australia, Rusia, Coreea…

- Uniunea Europeana dovedeste, inca o data, ca are resurse importante pentru a ramane unita, chiar si in fata unei provocari majore, precum o pandemie. O actiune importanta a avut loc saptamana trecuta, cand cele doua mai mari economii ale Uniunii Europene, Germania si Franta, au ajuns la o intelegere…