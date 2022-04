Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la alegerile prezidențiale franceze, a declarat marți ca susține pe scara larga sancțiunile impotriva Rusiei ca raspuns la invazia Ucrainei, dar se opune celor impuse in privința aprovizionarii cu petrol și gaze rusești, relateaza BBC . Le Pen a ajuns din…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- 48,7 milioane de francezi asteptati duminica la urne pentru primul tur de scrutin in vederea alegerii noului presedinte. Favoriti sunt actualul sef de stat Emmanuel Macron (La Republique En Marche (LREM)) si Marine Le Pen (Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN)). Fii la curent…

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…

- Se prefigureaza o prezența extrem de scazuta la urne, duminica, la alegerile prezidențiale din Franța, scrie The Guardian intr-o analiza. Este concluzia la care duc sondajele și opiniile exprimate de analiștii politici, care arata ca majoritatea francezilor considera ca actuala campanie pentru alegerile…

- Marine Le Pen, a carei candidatura la presedintia Frantei intampina deja greutati din cauza unui val de dezertari din tabara ei politica, a primit o noua lovitura, dupa ce partidul ei de extrema dreapta l-a acuzat pe purtatorul de cuvant al campaniei sale electorale de spionaj politic si l-a suspendat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-ar plasa detasat pe primul loc daca turul intai al alegerilor ar avea loc in aceasta duminica, cu 25% din voturi, in fata candidatelor Valerie Pecresse, de dreapta, si Marine Le Pen, de extrema dreapta, creditate fiecare cu cate 15,5% din intentiile de vot,…