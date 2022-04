Stiri pe aceeasi tema

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in finala prezidențiala din 24 aprilie. Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul…

- Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, ar urma sa cistige turul al doilea al prezidentialelor in fata candidatei de extrema dreapta Marine Le Pen, cu un scor cuprins intre 54% si 51% contra 46%-49%, potrivit sondajelor efectuate duminica dupa primul tur, noteaza AFP. Rezultatul ar fi astfel…

- Duminica, 10 aprilie, este programat primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca declinul din sondaje, din ultimele saptamani, i se datoreaza exclusiv actualului președinte. In opinia lui CTP, vizita lui Emmanuel Macron la Moscova a fost total ineficienta.…