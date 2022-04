Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne, transmit AFP si Reuters. Potrivit estimarilor…

- Marine Le Pen, principala adversara a lui Emmanuel Macron in alegerile prezidențiale din Franța ce vor avea loc luna aceasta, continua sa caștige teren in fața actualului președinte, potrivit ultimului sondaj publicat in ziarul Le Monde, informeaza Reuters.

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, transmite marti dpa. 'Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care nu vrem sa-i mai avem',…

- O noua convorbire telefonica era in desfasurare, simbata, intre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz cu presedintele rus Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, a doua zi dupa summitul de la Versailles, a anuntat Palatul Elysee, citat de France Presse si Reuters.…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, este favorit sa caștige al doilea mandat. Un sondaj arata ca liderul de la Elysee s-ar plasa pe primul loc daca turul intai al alegerilor din Franța ar avea loc in aceasta duminica, cu 25 la suta din sufragii, in fața contracandidatelor