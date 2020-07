Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Edouard Philippe, care a demisionat saptamâna aceasta dupa trei ani în fruntea guvernului francez, a fost reales în funcția de primar al Le Havre (nord-vest) duminica dimineața, potrivit AFP.Philippe a fost ales cu 47 de voturi din 59 la prima ședința a noului consiliu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa. Castex va fi insarcinat…

- Premierul francez Edouard Philippe a demisionat, vineri, odata cu intregul sau cabinet, din care facea parte si fosta inotatoare Roxana Maracineanu, ca ministru al Sporturilor, potrivit news.ro.Palatul Elysee a anuntat, intr-un scurt comunicat de presa, ca demisia guvernului a fost inaintata presedintelui…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Din ce în ce mai mulți parinți nu intenționeaza sa-și trimita copiii înapoi la școala atunci când școlile se vor redeschide, potrivit unui sondaj OpinionWay pentru „Les Echos”. Parinții copiilor mai mici sunt cei mai reticenți, citeaza Rador.Odata cu apropierea…

- “Emmanuel Macron a dezmințit marți la Consiliul de miniștri orice disensiune cu prim-ministrul Edouard Philippe legat de criza coronavirusului și i-a criticat pe cei care “incearca sa divizeze” executivul, potrivit unor surse guvernamentale concordante. „Tot executivul este pe deplin aliniat in aceasta…