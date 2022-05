Macron și Erdogan spun că este necesară reluarea evacuării civililor din Mariupol „Discuțiile s-au axat, in special, pe razboiul din Ucraina. Președinții celor doua țari saluta coordonarea continua dintre Franța și Turcia pentru a obține o incetare a focului și a implementa masuri umanitare in beneficiul populației civile. Ei doresc sa continue aceste masuri, in special reluarea evacuarilor in Mariupol”, se arata in comunicat. Pe 3 mai, 156 de locuitori din Mariupol au ajuns in Zaporoje și au fost scoși din uzina metalurgica Azovstal. Joi, 5 mai, Națiunile Unite și Crucea Roșie au trimis un alt convoi de camioane pentru a evacua civilii din fabrica.Ucraina saluta evacuarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

