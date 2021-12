Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron și Mario Draghi au lansat joi un apel țarilor membre ale Uniunii Europene, cerandu-le reformarea regulilor bugetare stricte definite conform criteriilor din acordul de la Maastricht, cu scopul de a se permite cheltuieli mai mari pentru investiții, recunoscand in același timp necesitatea…

- „Luati foarte in serios acest virus perfid”, a averizat Angela Merkel in ultimul sau mesaj video saptamanal in calitate de cancelar adresat germanilor, cerandu-le acestora sa fie solidari in lupta impotriva coronavirusului si facand un nou apel la vaccinare, transmite dpa, citat de Agerpres. „Suntem…

- Tratatul bilateral de cooperare aprofundata este menit sa intareasca relatiile dintre cele doua tari vecine, puse la incercare in ultimii ani de o disputa diplomatica si in contextul tranzitiei din Europa de dupa incheierea epocii Merkel, potrivit AFP. Tratatul a fost parafat vineri dimineata la palatul…

- Miile de migranți care au ajuns la granița Belarusului cu UE au ințeles ca au fost induși in eroare de promisiunile unei traversari ușoare a frontierei, promisiune pentru care au platit mii de dolari. Dar cei mai mulți sunt dispuși sa infrunte frigul și foamea pentru a face tot posibilul sa gaseasca…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit o perspectiva pozitiva asupra modului în care a gestionat criza migranților ce a lovit Europa în 2015, un eveniment care va ramâne probabil o parte esențiala a moștenirii ei politice, relateaza Euronews.Aceasta a admis într-un…

- Criza lanturilor de aprovizionare afecteaza redresarea celei mai mari economii a Europei, Germania, scrie Financial Times. Increderea a scazut in toate sectoarele cu exceptia constructiilor in conditiile in...

