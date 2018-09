Stiri pe aceeasi tema

- Strategia pentru alegerile europarlamentare pe care o are in vedere presedintele Frantei, Emmanuel Macron, incepe sa prinda contur si el o vede in termeni radicali ca o batalie intre 'progresistii' sai pro-UE si nationalistii anti-migratie, scrie vineri agentia Reuters intr-un comentariu…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce, informeaza mediafax. Emmanuel Macron si Recep Tayyip Erdogan au avut joi o conversatie telefonica, potrivit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera inacceptabile faptele pentru care a fost inculpat colaboratorul sau Alexandre Benalla si promite ca acesta nu va scapa nepedepsit; agentiile Reuters si AFP au transmis duminica noaptea stiri concordante despre pozitia sefului statului, ambele citand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, se intalnesc duminica la Moscova, ziua finalei Cupei Mondiale la fotbal intre selectionatele Frantei si Croatiei, si vor discuta despre Siria, Iran si Ucraina, potrivit unei surse din cadrul biroului presedintelui francez, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va asista la meciul pe care echipa antrenata de Didier Deschamps il va disputa in semifinalele Cupei Mondiale din Rusia, cu Belgia, au declarat oficiali ai Palatului Elysee, informeaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, acuzat ca a distrus fundatii franceze vechi de secole incercand sa imbunatateasca relatiile cu Biserica Catolica, a discutat despre Europa, migratie si saracie intr-o intalnire neobisnuit de lunga pe care a avut-o marti cu Papa Francisc, relateaza Reuters.