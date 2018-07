Macron se duce-n cap

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este creditat cu opinii favorabile de numai 39% din concetatenii sai, potrivit unui sondaj de opinie Ifop, publicat duminica de saptamanalul Journal du Dimanche, informeaza Reuters. In contextul scandalului provocat de Alexandre Benalla, fostul sef al dispozitivului…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este acuzat de presa franceza ca are o relatie amoroasa secreta cu Alexandre Benalla, paza lui de corp. Benalla, de 26 de ani, beneficia de un tratament preferential si de un salariu de 125.000 euro pe an. Macron a dezmintit relatia. Scandal de proportii la Champs…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indicat vineri la Lisabona ca are in vedere o Europa construita in trei cercuri in urmatorii 10-15 ani, cu Franta chemata sa faca parte din tarile cele mai integrate, 'inima reactorului', informeaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a rupt tacerea in legatura cu scandalul care implica una dintre garzile ale de corp, Alexandre Benalla, anchetat pentru ca a lovit un protestatar in timpul demonstra

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat comportamentul &"inacceptabil" al fostului sau colaborator Alexandre Benalla, care a agresat un protestatar pe data de 1 mai, adaugând ca doreste sa îsi reorganizeze cabinetul pentru a evita

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera inacceptabile faptele pentru care a fost inculpat colaboratorul sau Alexandre Benalla si promite ca acesta nu va scapa nepedepsit; agentiile Reuters si AFP au transmis duminica noaptea stiri concordante despre pozitia sefului statului, ambele citand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, reactie exagerata la adresa unui adolescent care, in timpul unei bai de multime, l-a interpelat cu apelativul "Manu". Seful statului francez, vizibil deranjat, nu s-a multumit sa-l puna la punct, a simtit nevoia chiar sa-l jigneasca. In timp ce facea baia de multime,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, vede o scadere a intensitații propagandei ruse. Cu 15 zile inainte de vizita sa la Moscova, intr-un interviu cu Journal du dimanche, președintele francez a spus ca dorește relații constructive cu Rusia, dar „fara naivitate”. „Trebuie sa construim legaturi culturale,…