Stiri pe aceeasi tema

- Omul puternic al guvernului italian, Matteo Salvini, este eroul meu, a declarat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, desemnandu-l pe președintele francez Emmanuel Macron principalul sau adevarsar in Europa, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a transmis ambasadorilor Frantei pe care i-a convocat intr-o sedinta la Paris, ca Europa „nu se mai poate baza“ pe SUA pentru securitatea sa, informeaza CNN.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat vineri dimineata ca cei 28 de lideri ai statelor membre UE au ajuns la un acord in problema migratiei. Informația a fost confirmata ulterior de președintele Franței și premierul Italiei. Anunțul privind acordul la care au ajuns cei 28 dupa noua…

- Un cargobot danez cu 108 migranti la bord, salvati vineri in largul Libiei, a fost autorizat, in noaptea de luni spre marti, sa acosteze in Sicilia, insa incertitudinea domea in continuare cu privire la soarta altor 234 de migranti, aflati la bordul Lifeline, o nava inchiriata de un ONG, relateaza AFP…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti pentru prima data cu Papa Francisc, intr-o vizita pe care seful statului francez o face la Vatican si care exclude vreo intrevedere cu noul guvernul italian, aflat intr-un scandal politic cu Parisul, noteaza marti AFP, informeaza Agerpres.Principalul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti pentru prima data cu Papa Francisc, intr-o vizita pe care seful statului francez o face la Vatican si care exclude vreo intrevedere cu noul guvernul italian, aflat intr-un scandal politic cu Parisul, noteaza marti AFP. Principalul punct al agendei…

- "Daca Orban este rau, atunci Macron este de 15 ori mai rau", a declarat Salvini intr-o conferinta de presa la Roma, sustinuta dupa o scurta vizita efectuata in cursul zilei in Libia."Atunci cand UE isi va demonstra vointa de a-si proteja frontierele externe prin mijloace concrete, ne vom…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat, joi, ca in Europa populismul se raspandeste ca o boala pe care europenii trebuie sa o combata mai viguros in loc sa critice masurile guvernelor proeuropene, precum cel francez, transmit AFP si Reuters. Seful statului francez a devenit tinta…