„Grădina vieneză” din Timişoara începe să prindă contur

În vara anului trecut, licitațiile organizate de municipalitatea timișoreană pentru reabilitarea a două dintre cele mai îndrăgite parcuri din oraș și-au găsit câștigătorii. The post „Grădina vieneză” din Timişoara începe să prindă contur appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]