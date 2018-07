Stiri pe aceeasi tema

- „Toate aceste neintelegeri pe care le-am vazut la G7 cu aliatii cu care avem acum discutii despre piata de schimb nu au aparut in cadrul NATO", a declarat ea pentru Fox News. „Diplomatii nostri sunt profesionisti si raman concentrati pe problemele NATO, unde suntem aliati 100%", a adaugat…

- 'Franta nu va deschide centre' de primire pentru migrantii care debarca in Europa, intrucat nu este prima tara de sosire, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce a participat la Consiliul European la care a fost convenit un acord ce prevede crearea unor astfel de centre…

- Franta si Spania propun infiintarea pentru migranti a unor "centre inchise de debarcare pe pamant european", de unde sa se gestioneze situatia acestora si apoi sa fie repartizati catre tarile Europei, a declarat sambata presedintele francez Emmanuel Macron, evocand "o solutie diferita si complementara"…

- Premierul italian Giuseppe Conte si presedintele francez Emmanuel Macron s-au declarat vineri, la Paris, in favoarea ideii ca Europa sa deschida centre europene in tarile de unde pleaca imigrantii care vor sa ajunga in Europa, in incercarea de reglementare a fluxului de sosiri, relateaza AFP. ‘Trebuie…

- Petre Apostol Unul dintre handbalistii promitatori din judetul Prahova, portarul Mihnea Mihailescu, a fost convocat in lotul national de beach handball (handbal pe nisip) la categoria U18, pentru un stagiu de pregatire, programat la Costinesti, intre 15 si 27 iunie. Component al echipei CS Brazi, la…

- Moldova poate prezenta interes pentru businessul rusesc prin faptul ca are incheiate acorduri de liber schimb atat cu tarile CSI, cat si cu Uniunea Europeana (DCFTA), dar si cu Turcia, iar pozitia geografica favorabila a Moldovei intre Europa si Rusia o face atractiva pentru dezvoltarea businessului…

- Potrivit unui studiu realizat recent în 10 țari, telefonul mobil este unul dintre principalele motive de gelozie în România, aproape jumatate dintre români fiind mai gelosi pe faptul ca jumatatea lor sta cu nasul în telefon si doar 18% pe timpul pe care si-l…

- Intr-o batalie asupra acordului nuclear cu Iranului, cei care au dorit ca SUA sa se retraga, au caștigat. Cu patru zile inainte de 12 mai, zi pe care Trump și-a setat-o pentru a lua o decizie cu privire la acordul nuclear, președintele american a spus ca SUA se vor retragere ”din aceasta afacere proasta”…