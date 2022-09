Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat miercuri Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters. ”Statele membre…

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa medieze luptele dintre Armenia și Azerbaidjan, dupa ce acestea au dus la moartea a cel puțin 49 de soldați armeni și la noi temeri privind inca un razboi in fosta Uniune Sovietica, transmite Reuters.

- Miercuri, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca ”va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Reuters . Astfel, la…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Vladimir Putin si Emmanuel Macron au avut vineri, 19 august, o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP cu referire la Agerpres . Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu pot exista ciștigatori intr-un razboi nuclear și ca un asemenea razboi nu trebuie pornit niciodata, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters. Putin a facut aceste comentarii intr-o scrisoare catre participanții la conferința ONU privind Tratatul de Neproliferare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca presiunea politica a Occidentului determina Rusia sa-si accelereze integrarea cu Belarusul vecin, potrivit Reuters. „Presiunea politica si a sanctiunilor fara precedent din partea asa-numitului ‘Occident colectiv’ ne obliga sa acceleram procesele…

- Vladimir Putin se va deplasa in strainatate. Președintele rus a luat decizia de a vizita cateva țari. Acest lucru se intampla pentru prima oara de la invadarea Ucrainei. Oficialul va merge in cursul saptamanii viitoare in doua foste republici sovietice din Asia Centrala, a informat duminica televiziunea…