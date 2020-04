Ideea continuarii izolarii batranilor dupa 11 mai, data la care Franța incepe relaxarea sociala, a produs multa tulburare in Hexagon și discuții aprinse in presa și pe rețelele sociale. Simțind potențialul exploziv al subiectului, Emmanuel Macron s-a speriat și a decis sa stinga rapid polemica. Fara a mai aștepta conferința de presa a premierului, programata pentru duminica, președintele a intervenit vineri seara in direct de la Palatul Elysee. El a declarat ca „nu dorește discriminarea” persoanelor in varsta dupa data de 11 mai, și ca face „apel la responsabilitatea individuala” a fiecaruia.…