- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca Rusia „va continua sa incerce sa destabilizeze” democratiile occidentale amestecandu-se in alegeri si manipuland retelele de socializare, informeaza France Presse.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat "ingrijorat" sambata de lipsa de reactie din partea Germaniei in legatura cu Europa si cu proiectele sale reformare a UE, potrivit AFP, citata de Agerpres. "Nu am frustrari, am ingrijorari", a spus el la Conferinta de Securitate de la Munchen, facand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat sambata, la conferinta de securitate de la Munchen, care are loc zilele acestea, ca Rusia "va continua sa incerce sa destabilizeze" democratiile occidentale prin manipularea retelelor de socializare sau a operatiunilor din spatiul cibernetic, scrie AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, criticile presedintelui german Frank-Walter Steinmeier si ale altor oficiali europeni privind replierea nationala si egoismul administratiei conduse de Donald Trump, afirmand ca ele "nu reflecta realitatea",…

- Presedintele rus Vladimir Putin a indemnat la organizarea unui summit in 2020 al liderilor celor cinci tari cu statut de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU - Rusia, SUA, Franta, Marea Britanie si China - pentru a 'apara pacea' si 'civilizatia' in fata instabilitatii in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat marti un apel la un dialog strategic - 'fara naivitati' - cu Rusia, inaintea deschiderii summitului NATO dedicat celei de-a 70-a aniversari de la crearea Aliantei la Londra, potrivit France Presse. 'Trebuie sa initiem un dialog fara naivitati…