- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, luni la Paris, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in 24 decembrie. Președintele francez Emmanuel Macron are COVID-19, a anunțat, joi,…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj omologului sau francez, Emmanuel Macron, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "Transmit cele mai bune ganduri presedintelui Emmanuel Macron. Va doresc multa sanatate si o recuperare rapida", a scris seful statului, joi, pe Twitter.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat joi Presedintia franceza, transmit agentiile internationale de presa. "Presedintele Republicii a fost diagnosticat cu COVID-19 astazi''. ''Acest diagnostic a fost pus in urma unui test…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a anunțat joi dimineața Palatul Elysee, potrivit Reuters.”Președintele Republicii a fost diagnosticat astazi pozitiv pentru Covid-19.

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, dar se simte bine, a anuntat luni biroul sau de presa, informeaza Reuters si AFP. 'Seful statului se simte bine si va continua sa-si exercite indatoririle prin munca de la distanta, in autoizolare',…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, si comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, au anuntat marti seara ca intra in carantina dupa ce au fost in contact cu persoane testate pozitiv la COVID-19, la o saptamana dupa o vizita in Etiopia, noteaza AFP. "Am fost informat marti…