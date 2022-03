Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat vineri ca pretentia omologului sau rus, Vladimir Putin, de a accepta numai plati in ruble, si nu in dolari sau euro, pentru livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, nu este nici „posibila”, nici „contractuala”, scrie AFP. Aceasta cerere „nu este conforma cu ceea ce s-a semnat, nu vad de ce am aplica-o”, a declarat seful statului francez, intrebat la finalul summitului european de la Bruxelles despre anuntul facut miercuri de Moscova. In aceasta privinta, „continuam munca de analiza”, a precizat el. Dar „toate textele semnate sunt clare: este interzis.…