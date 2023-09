Stiri pe aceeasi tema

- Președintele fracnez Emmanuel Macron susține ca "drapelul Rusiei nu poate fi arborat la Jocurile Olimpice de la Paris" pentru ca Rusia "nu isi are locul intr-un moment in care comite crime de razboi"

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca „nu poate exista un steag rusesc la Jocurile Olimpice de la Paris”, intrucat Rusia „nu are ce cauta intr-un moment in care comite crime de razboi”, potrivit unui interviu acordat cotidianului L'Equipe publicat miercuri seara.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat crearea de „structuri alternative" la Comitetul International Olimpic (CIO), organizatie care nu a invitat inca Rusia la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, din cauza razboiului din Ucraina, informeaza EFE.

