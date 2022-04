Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe Emmanuel Macron, duminica, in timpul discutiei lor la telefon, ca nu intentioneaza sa cedeze si isi va atinge scopul “fie prin negociere, fie prin razboi”, informeaza Le Figaro. Macron a constatat ca Putin este “foarte hotarat sa isi atinga obiectivele”,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat, pentru a treia data, telefonic, cu Vladimir Putin. Macron l-a sunat imediat dupa discuție pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, conform AFP. Potrivit președinției franceze, convorbirea cu presedintele rus a durat o…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat, joi, telefonic cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat 1 ora si 30 de minute, potrivit presedintiei franceze,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata la telefon cu Vladimir Putin despre situația de la granița cu Ucraina, se precizeaza intr-un comunicat al președinției franceze. Potrivit comunicatului, Macron i-a transmis omologului sau rus ”ingrijorarile” aliaților fața de escaladarea situației…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…