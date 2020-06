Macron: NATO, ]n moarte cerebrală după incidentele din Mediterană cu nave turcești bănuite că transportă armament Recentele incidente navale care au opus Franta si Turcia in Mediterana, obiect al unei anchete a Aliantei Nord-Atlantice, constituie “una dintre cele mai frumoase demonstratii” a faptului ca NATO este “in moarte cerebrala”, potrivit AFP, știer preluata de Agerpres. “Va trimit la declaratiile mele de la sfarsitul anului trecut cu privire la moartea cerebrala a […] The post Macron: NATO, ]n moarte cerebrala dupa incidentele din Mediterana cu nave turcești banuite ca transporta armament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

