- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- In dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia i-a declarat razboi Ucrainei, invadand capitala Kiev și cele mai importante puncte ale țarii vecine cu Romania. Vladimir Putin s-a aratat profund deranjat de faptul ca puterile occidentale ar fi adus „declarații agresive” la adresa Rusiei, motiv pentru…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- Statele Unite a avertizat ONU ca au informații credibile cu privire la existența unei „liste negre” a Rusiei care conține numele mai multor ucraineni care ar urma sa fie asasinați în cazul unei invazii a Ucrainei, potrivit digi24.ro. Ambasadoarea americana la ONU, Bathsheba…

- Miercuri dimineața, in ziua de 16 februarie, cand era așteptat atacul rusesc asupra Ucrainei, președintele Volodimir Zelenskiy le-a urat cetațenilor o „Zi a Unitații” fericita. Asta, in vreme ce in Ucraina s-a celebrat o sarbatoare naționala improvizata. Volodimir Zelenskiy declara luni seara ca 16…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…