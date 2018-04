Agentia de turism Fly Go estimeaza vanzari de peste 50 de milioane de euro in 2018

Agentia online de turism Fly Go a inregistrat vanzari de 40 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 20% fata de anul precedent. In 2018, Fly Go estimeaza ca va depasi un volum de tranzactii de 50 de milioane de euro in cele trei tari… [citeste mai departe]