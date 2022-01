Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus, marti, organizarea unui nou summit in Formatul Normandia, cu Rusia, Franta si Germania, pentru identificarea unei solutii politice la conflictul separatist din estul Ucrainei. "A venit momentul sa ajungem la un acord pentru a pune capat…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- Olaf Scholz si-a exprimat vineri, in primul sau discurs de Anul Nou in calitate de cancelar german, sprijinul pentru Ucraina care se teme de o invazie rusa, insistand asupra ''inviolabilitatii'' granitelor europene, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari.…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP. La 15 zile dupa instalarea guvernului condus de Olaf Scholz, subiectele…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…