Stiri pe aceeasi tema

- In barometrul cotidian Opinion Way-Kea Partners pentru ”Les Echos”, dat publicitații joi, președintele candidat Emmanuel Macron a fost considerat mai convingator de catre 41% dintre francezii care au urmarit dezbaterea de miercuri seara, fața de doar 31% pentru Marine Le Pen. 27% dintre cei intervievați…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost considerat mai convingator decat candidata de extrema dreapta Marine Le Pen in dezbaterea televizata de miercuri seara, inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale care va avea loc duminica, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters.…

- Emmanuel Macron s-a distanțat și mai mult de contracandidata sa Marine Le Pen, dupa cum a dezvaluit ultimul sondaj electoral referitor la alegerile prezidențiale din Franța. Astfel, Macron, care este actualul președinte al Franței, are un avans in creștere fața de candidata extremei drepte, care a mai…

- La o conferința de presa de marți, candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen a declarat ca oferta lui Emmanuel Macron de a atenua reformele planificate in domeniul pensiilor este de a „amagi” alegatorii inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța, adaugand ca lui ii este…

- Analistul politic Cozmin Gușa este de parere ca Emmanuel Macron nu prea are șanse in turul doi al alegerilor prezidențiale. Gușa invoca in argumentele sale caracteristicile celorlalți votanți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- 48,7 milioane de francezi asteptati duminica la urne pentru primul tur de scrutin in vederea alegerii noului presedinte, informeaza News.ro. Sunt alegeri cruciale atat pentru orientarea Franței, cat și pentru soarta Uniunii Europene in fața cele mai grave crize de securitate dupa caderea Cortinei de…

- Marine Le Pen și-a indulcit retorica și imaginea extremista, a reușit sa evite asocierea cu Vladimir Putin și a mizat pe o politica sociala, intr-un moment in care mulți francezi se confrunta cu creșterea costurilor de trai. In acest timp, Emmanuel Macron și-a indepartat o parte a bazei sale electorale,…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta, marti seara, ca a vorbit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, caruia i-a multumit pentru dislocarea militarilor care au sosit in Romania. Ministerul Apararii anunta ca inca 135 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Fortei de Raspuns a NATO,…