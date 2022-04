Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost considerat mai convingator decat candidata de extrema dreapta Marine Le Pen in dezbaterea televizata de miercuri seara, inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale care va avea loc duminica, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters.…

- Cei doi finalisti ai alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron si Marine Le Pen, au avut miercuri seara dezbaterea televizata, punctul culminant al campaniei pentru turul doi, confruntindu-se pe problema puterii de cumparare, cea mai importanta preocupare a francezilor, transmite AFP. Presedintele…

- Cei doi finalisti ai alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron si Marine Le Pen, au avut miercuri seara dezbaterea televizata, punctul culminant al campaniei pentru turul doi, confruntandu-se pe problema puterii de cumparare, cea mai importanta preocupare a francezilor,

- Presedintele francez Emmanuel Macron a obtinut 27,60- din voturi la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Marine Le Pen, principala sa contracandidata, a luat 23,41-, arata rezultate oficiale dupa numararea a 97- din voturi. Cei doi se vor infrunta in turul al doilea, care va avea loc pe…

- Liderul in exercițiu al Franței, Emmanuel Macron, și rivalul de extrema-dreapta, Marine Le Pen se vor intalni in turul doi al alegerilor prezidențiale din 24 aprilie, potrivit exit-Poll, noteaza Reuters. Macron a condus-o Le Pen in primul tur, au aratat estimarile separate ale Ifop, OpinionWay, Elabe…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters.

- Marine Le Pen, a carei candidatura la presedintia Frantei intampina deja greutati din cauza unui val de dezertari din tabara ei politica, a primit o noua lovitura, dupa ce partidul ei de extrema dreapta l-a acuzat pe purtatorul de cuvant al campaniei sale electorale de spionaj politic si l-a suspendat…

- Actualul presedinte Emmanuel Macron si candidata extremei drepte Marine Le Pen ar castiga detasat primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta daca alegerile ar avea loc maine, indica un sondaj Elabe realizat la comanda BFMTV, L'Express si SFR, relateaza Reuters. Potrivit sondajului citat,…